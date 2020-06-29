玉山U18對抗賽／黃勇傳首戰猛打賞 吳柏宏稱讚

玉山U18中華藍白對抗賽今天起在台東體中展開，來自平鎮高中一年級的黃勇傳今天擔任白隊先發二壘手、打第9棒，他4打數3安打，其中包含2支二壘安打，好表現也讓中華隊總教練吳柏宏直誇讚「不像是小高一的球員。」

黃勇傳小時候就愛丟球，因此在國小一年級時就在媽媽同意下加入彰化縣東山國小少棒隊，國中北上至新明國中就讀，和隊友一同拿下華南盃青少棒冠軍，並選入U15亞洲盃代表隊。

高中進入青棒名校平鎮就讀，黃勇傳一年級就站穩先發行列，也順利入選2020年亞洲青棒錦標賽中華培訓隊36人大名單，對抗賽首戰就展現好狀態，4次打擊全部上壘。

談到黃勇傳，吳柏宏直誇他是名頭腦不錯又會玩球的球員，「他很聰明，是靠頭腦打球的球員，打擊能推又能拉，會觀察場上狀況做攻擊，守備能力也沒話說，就像是學長江坤宇、林靖凱那個樣子。」

儘管聽到總教練對自己的稱讚，黃勇傳笑說還不能太驕傲，自己還有很多不足的地方要加強，他透露能在對抗賽首戰就繳出好表現，主要是自己在練習結束後還會加強打擊，「會再自己去打T、揮棒，上禮拜的休息日也和隊友去練習。」

把陳傑憲視為偶像的他也選擇「24號」的背號，更希望有朝一日能夠進軍職棒，黃勇傳說：「現在就希望能夠入選最終18人名單，再度披上中華隊戰袍，高中畢業後也想投入選秀，挑戰職棒。」