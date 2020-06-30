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日職／長打最弱第四棒 連9場敲安助灣星拚首位

聯合新聞網 / 福耳
DeNA灣星新任第四棒佐野惠太生涯381個打數全壘打僅10轟，並非長打高手，但仍受到監督拉米瑞茲的重用。 擷圖自橫濱DeNA灣星官網
DeNA灣星新任第四棒佐野惠太生涯381個打數全壘打僅10轟，並非長打高手，但仍受到監督拉米瑞茲的重用。 擷圖自橫濱DeNA灣星官網

日職各隊已進行完9場比賽，央聯目前的排名順位依序為巨人、DeNA、廣島、養樂多、中日及阪神，這樣的戰績還算符合各隊戰力，反倒是洋聯出現了跟以往不同的戰況，羅德以8勝1敗暫居龍頭，軟銀則以3勝6敗居第五，這樣的結果雖然有點意外，但仔細研究，由於疫情關係，洋聯在前3個月的賽程都以同隊6連戰為主，因此羅德上週與歐力士連打6場，雖然6連勝同一隊也算難得，不過畢竟歐力士是一支戰力較弱的隊伍，真正的勝負從這週對樂天的系列戰才要開始。

反觀軟銀，開季先遇到去年的天敵羅德，之後又與火力強大的西武6連戰，在季初戰力尚未調整完全，加上雙洋砲尚未回歸的狀態下，敗多勝少雖意外卻也在預期之內，不過軟銀目前的團隊打擊率只有2成27，總得分也只有35分，打擊得分能力是本季戰績不佳的原因之一，尤其是對上西武，打擊一旦無法發揮，那要取勝的難度就很高了，教練團也知道這個問題，所以近兩場將打線做了一些調整，第四棒也從巴倫汀(Wladimir Balentien)換成長谷川勇也及上林誠知兩人。

阪神是另一支對四棒做出調整的隊伍，新洋砲包爾(Justin Bour)表現不佳，只扛了兩場四棒就被換成馬提(Jefry Marté)，與軟銀是日職開季至今唯二更換過第四棒的球隊。

第四棒的長程火力對於球隊的戰力至關重要，截至昨日，各隊四棒打者合計打出36轟，佔了日職整體110轟的3成多，其中火腿的中田翔、西武的山川穗高、羅德的萊德(Brandon Laird)及廣島的鈴木誠也都打出了5轟，巨人的岡本和真有4轟，樂天的淺村榮斗也有3轟，其餘的幾名四棒打者也都有開轟的紀錄，除了DeNA的佐野惠太之外。

DeNA灣星今年由拉米瑞茲(Alex Ramirez)續掌兵符，延續去年的好狀態，開季至今打出6勝3敗的成績，以半場勝差緊咬巨人，暫居央聯第2，拉米瑞茲16年接下DeNA監督一職，第一年就成功將球隊帶進前段班，前4個球季只有1年未打進季後賽。

17年季中拉米瑞茲將央聯一貫把投手放在9棒的習慣打破，把投手排到前一棒的8棒，期望創造出91連線，這種調度沿用至今，也收到不錯的效果，在筒香嘉智轉戰美國後，拉米瑞茲從春訓開始就拔擢在上季末曾打過中心棒次的佐野為今年的第四棒。

佐野惠太接棒筒香嘉智後並沒有適應不良的情況，反而是連9場打出安打，打擊率高達.382。 擷圖自橫濱DeNA灣星官網
佐野惠太接棒筒香嘉智後並沒有適應不良的情況，反而是連9場打出安打，打擊率高達.382。 擷圖自橫濱DeNA灣星官網

DeNA季前簽下新洋砲奧斯丁(Tyler Austin)，他在春訓熱身賽就展現強大的打擊火力，目前有2轟、7分打點，打擊率更高達4成44；曾拿過全壘打王的索托(Neftalí Soto)也有3成64打擊率、1轟；另一名洋砲羅培茲(Jose Lopez)也有1轟；另外，曾拿過打擊王的宮崎敏郎本季狀況也不錯，打擊率是全隊最高的4成71，但佐野卻在這些強打者中獲得監督的支持，成為後筒香時期的四棒接班人。

佐野去年出賽生涯最多的89場，200個打數中只有5轟、33分打點，不過打擊率維持在不差的2成95，今年出賽9場尚未開轟，打點僅有4分，跟其他球隊的四棒打者比起來，火力著實弱了一點，但開季至今連續9場都有安打，是全日職唯一1人，打擊率也是逼近4成的3成82。DeNA近幾場比賽的先發打線安排都是由梶谷隆幸、索托及奧斯丁打前3棒，佐野第四棒，第5棒則是羅培茲或宮崎，在前後都是超過3成打擊率(羅培茲除外)的高打擊率、有長程火力的打者的狀況下，佐野的工作跟傳統四棒或許不太一樣，就是維持一定的打擊率，盡量製造上壘，甚至於執行短打等戰術，讓接下來的打者有能打回更多打點的機會，目前看來佐野將這個任務執行得很成功，是DeNA開季戰績不錯的關鍵人物之一。

橫濱海灣之星 筒香嘉智

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