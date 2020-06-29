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玉山U18對抗賽／中華白首戰勝中華藍

聯合報 / 聯合新聞網／台東即時報導
吳柏宏（右）認為今天球員還在找比賽感覺。聯合新聞網／攝影
吳柏宏（右）認為今天球員還在找比賽感覺。聯合新聞網／攝影

「玉山U18中華藍白對抗賽」今天起在台東體中棒球場展開，首戰中華白投手群展現強大壓制力，只讓中華藍敲出2支安打、掉2分，加上馬鋼、黃勇傳各有3安的猛打表現，助隊以6：2勝出。

為了備戰今年年底在高雄澄清湖及立德棒球場舉行的2020年第13屆亞洲青棒錦標賽，在玉山盃結束後選出36人培訓名單，並將球員分為藍、白兩隊，22日至台東報到後隔日展開集訓。

經過一周的訓練，今天起展開9天7戰的對抗賽，中華隊總教練吳柏宏表示，上周的訓練主要只是幫助球員找回比賽感覺，將狀況較佳的球員擺進先發名單。

此役白隊由林昱珉先發，藍隊則派出邱駿威。1局下白隊就靠著第2棒的曾子祐左外野二壘安打攻占得點圈，下一棒馬鋼也補上1支安打，助隊先馳得點，5、6兩個半局再從第二任投手方郁淮手中敲出7支安打攻下5分；反觀藍隊此役受制對方投手群壓制，只敲出2支零星安打。

吳柏宏表示，第一場對抗賽球員們都還在找比賽感覺，尤其是打者從玉山盃結束後就沒有實戰打擊，「感覺他們在比賽中段起慢慢進入狀況。」而此次對抗賽在投、打部分都會設定目標，今天白隊先發投手林昱珉投3局面對12名打者沒被敲出任何安打，只因觸身球及四壞球讓對手上壘。

吳柏宏認為，投手部分除了方郁淮狀況較不好外，其他人在應付短局數的情況下都有拿出水準。明天下午2點30分兩隊將繼續進行對抗賽第二戰。

中華白隊在首場對抗賽贏球。聯合新聞網／攝影
中華白隊在首場對抗賽贏球。聯合新聞網／攝影
白隊林昱珉今天先發表現不錯。聯合新聞網／攝影
白隊林昱珉今天先發表現不錯。聯合新聞網／攝影

玉山盃 棒球

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