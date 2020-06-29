中職／83人報名新人測試會 首見高中應屆畢業生

中職新人測試會將在7月6日於新莊球場舉行，今年共83位選手通過審核，包含45位投手、4位捕手、20位內野手和14位外野手，也首度有高中應屆畢業生參與測試會，分別是高苑工商林詠翔和嘉義高中劉崇聖。

測試會報名於28日截止，外野手伊斯坦大‧比力安在去年爆米花棒球聯盟拿下最有價值球員，決定再次挑戰職棒夢；此外，投手許育銘、內野手林志綱及黃韋盛，曾代表中華隊出戰12強古巴自辦熱身賽。

也有決定再戰測試會的球員，包含去年飆出147公里的趙璟榮、台東大學強打林雨力、兄弟檔王鵬斐和王偉軒，以及目前擔任中信兄弟隊訓練員的投手高正鋐，加上去年效力中國職棒北京猛虎隊的楊尊凱、廣東獵豹隊的劉俊廷，都通過測試會審核。

名單中也出現前球員之子，翁豐堉的兒子翁緯喬、黃文博的兒子黃冠廷，以及劉義傳之子劉家宏，都期望追隨父親腳步挑戰職棒。

今年新人球員測試會將於7月6日上午8時40分於新莊球場展開，同樣採實戰測試，野手將有5到6次打擊機會，投手則將面對5到6人次。