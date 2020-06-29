中職／兄弟尋求擴大領先 推廖乙忠戰卡本特

中信兄弟隊在上半季爭霸拉出兩場勝差領先，明天前往桃園球場踢館，推出本土投手廖乙忠登板，面對樂天桃猿隊近況強勢的洋投卡本特。

卡本特前次登板已是21日，接下來整周未出賽，直到明天再扛起對抗龍頭兄弟的重任，他本季對兄弟先發4場，防禦率只有0.98，近兩場先發對兄弟合計14局僅責失1分，送出14次三振。

廖乙忠本季表現則是差強人意，僅收下1勝4敗、防禦率7.45，前一場先發同樣是在21日，與卡本特同場過招，先發5.2局失6分（責失5分）吞敗，前一次拿下勝投已要追溯到5月6日。

兄弟上周四戰全勝，猿隊則對統一獅隊依舊沒轍，三連戰吞下兩敗，反讓兄弟在上半季追逐戰中「超車」，取得兩場勝差領先。兩軍明起展開二連戰，兄弟尋求持續擴大優勢，總教練丘昌榮雖有意讓洋投投一休四，最終仍決定在明天推派廖乙忠應戰。