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日職／平均年薪創新高 軟銀隊居12隊之冠

中央社 / 東京29日綜合外電報導

日本職業棒球選手會今天公布2020年度年薪調查結果，12支球隊不算洋將的現役球員平均年薪達4189萬日圓（約新台幣1151萬元），創歷史新高；軟銀隊平均年薪居12支球隊之冠。

日本讀賣新聞報導，日本職業棒球選手會（球員工會）今天公布2020年度年薪調查結果，以本球季開幕的6月19日時間點來看，12支球隊不算洋將的現役727名球員，平均年薪高達4189萬日圓，創這項調查從1980年開始以來新高紀錄，也是首度突破4000萬日圓大關。

從球隊來看，軟銀鷹隊球員平均年薪7131萬日圓，居12隊之冠；讀賣巨人隊以6107萬日圓居次；第3名是樂天金鷲隊的5100萬日圓；墊底的是羅德海洋隊的3035萬日圓。

平均年薪最高的球隊與最低的球隊相差4096萬日圓；中央聯盟與太平洋聯盟的平均年薪也有一點差距，前者4050萬日圓、後者4326萬日圓。

棒球 軟銀 讀賣巨人

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