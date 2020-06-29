中職／兄弟廖乙忠30日先發拚5連勝 桃猿卡本特應戰

中職中信兄弟隊上週打出一波4連勝、戰績重回排頭，明天作客桃園棒球場與樂天桃猿交手，派出本土投手廖乙忠拚5連勝，桃猿隊則由與兄弟對戰成績亮眼的洋投卡本特先發。

中職上半季賽季戰績關鍵期，兄弟隊上週4場賽事拿下4連勝，戰績重回第1名，領先排名第2名的樂天桃猿隊2場勝差，明天起桃猿隊在主場桃園棒球場與兄弟隊打2連戰，兄弟力拚保位。

兄弟隊明天由本土投手廖乙忠先發，廖乙忠上一場先發出賽為21日與桃猿隊交手，當時投5.2局被敲6支安打，包括1發全壘打，失掉6分（5分責失分）、吞下敗仗。

廖乙忠本季與桃猿隊對戰成績並不理想，目前總計4場交手（3場先發），投21.1局失掉12分責失分，戰績2敗、對戰防禦率5.06。

桃猿隊陣中打者陳俊秀對廖乙忠打得最順手，本季交手10打數敲出5支安打，包括1發全壘打，對戰打擊率5成，是廖乙忠需要特別留心對付的打者。

桃猿隊明天比賽派出洋投卡本特先發，卡本特本季與兄弟對戰成績很亮眼，目前為止4場先發，投27.2局僅失3分責失分，戰績2勝1敗，對戰防禦率僅0.98。

卡本特前2場先發出賽都是對上兄弟，連2戰投出優質先發，桃猿隊盼卡本特幫助球隊搶下關鍵勝利，也中止近期2連敗。