父母用心的練武奇才林盛恩 穀保下一個潘文輝

剛在華南金控盃全國青少棒錦標賽封王、拿下U15世界盃組訓權的高雄市，獲得MVP的林盛恩來自忠孝國中，投打俱佳的他，還飆出個人新高球速147公里，在國中層級屬於頂尖好手，未來高中三年好好培養，有機會踏上旅外之路。

來自台東阿美族的林盛恩從小因家庭因素搬來高雄，表哥是樂天桃猿球員楊岱均，原本就讀左營國小的他，在小三時與相差兩歲的哥哥林盛祖一起加入屏山國小棒球隊，林父透露，原本兄弟倆是踢足球，因為自己跟屏山總教練林生金都是慢速壘球隊一員而熟識，因而讓兄弟檔轉到未來發展較好的棒球領域。

林盛恩國二時拿到謝國城盃(LLB)選拔賽全壘打獎。 王婉玲／攝影

林盛恩少棒是屏山主力，小六時曾入選U12高雄市代表隊，不過當年中華隊只挑選了一名高雄市選手，林盛恩並未獲得青睞，畢業後跟哥哥同樣就讀忠孝國中，當時身高約165公分，忠孝國中總教練倪國展指出，他國一就打硬式聯賽，當時曾在嘉義縣棒球場打到右外野全壘打牆前，逐漸突顯長打能力。

隨著身材條件越來越好，爆發力增加，林盛恩在國二時拿到謝國城盃(LLB)選拔賽全壘打獎，並入選U15亞洲盃國手，這也是他生涯首度穿上中華隊戰袍，倪總說，「去年高雄市在U15選拔賽兩場就淘汰，沒進入前8名，但林盛恩卻能被選進國手，他當時兩場比賽8支6，應該是選訓委員有看到他的表現。」

林盛恩(左)打擊爆發力好。 王婉玲／攝影

倪國展表示，林盛恩有力量，揮棒軌跡好，跑壘速度快，在國二就曾有美職球團球探追蹤他的打擊表現，至於投球則是曾經右手骨裂開刀休養過，到國三球速「才」成長到140公里以上，年輕恢復快。

被讚為「練武奇才」，林盛恩遺傳自父親優良運動基因，林父是田徑隊出身，目前是海軍陸戰隊士官長，平時就特別注重孩子體能，「平常就有帶小孩運動的習慣，放假回來也會要他們拉筋伸展」，而林母也很注意兩兄弟身體，飲食上多吃牛肉、高蛋白，不喝飲料。

林盛恩鼻樑上掛著一小道傷痕，不自覺被吸引目光，林母指出，林盛恩小一時參加露營活動不小心在水泥磚上跌傷，才會留下疤痕。而有人浪漫形容這像是棒球縫線，似乎也註定了他跟棒球的緣分。

林盛恩最快球速可達147公里。 王婉玲／攝影

林盛恩二度入選U15國手，這次換挑戰世界盃舞台，堪稱今年國三生最大物的他，早已引發各高中球隊的搶人大戰，如今確定獎落穀保家商，穀保家商總教練周宗志表示，對林盛恩高中三年已有全套訓練計畫，高一會先以野手為主，投球會視狀況短局數登板。

穀保家商已有現役高中投手最快球速156公里的潘文輝，現在又有潛力新秀林盛恩的加入，周宗志有信心能再提升林盛恩的球速，「目標讓他成為下一個潘文輝，高中畢業朝旅外之路發展。」