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日職／「希望他回來」 中日龍也想要陳偉殷
台灣左投陳偉殷一夕成為自由之身，除了中職有意爭取外，老東家中日龍隊也表態想念他，喊話若他有意返回日職打拚，將會「好好開張合約給他」。
從4月底就回到台灣自主訓練的陳偉殷，日前遭水手隊釋出，無緣回到美國參與二度春訓，對於下一步何去何從，他仍以國外球團為優先選項。
陳偉殷尋求新東家的消息也傳回日本，「東京體育報」引述中日龍球團人士說法，「雖然他最近都是中繼出賽，但先發也不是問題，年紀也不算大，希望他能回到這裡，和以前就很要好的吉見一起相互刺激，年輕球員也可以從他那裡學習，也希望他能回來幫忙解決球隊現在的困境。」
中日龍本季至今戰績3勝9敗，投手防禦率4.96在中央聯盟排名倒數第二，也更想起陳偉殷的好，他在效力中日龍期間寫下佳績，五年一軍生涯投出36勝30敗、防禦率2.59，2009年更繳出央聯最佳的防禦率1.54。
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