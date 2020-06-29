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中職／二軍交流盃賽7日登場 擴大10隊爭霸

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職二軍交流盃賽7日登場，擴大10隊爭霸。記者侯永全／攝影
中職二軍交流盃賽7日登場，擴大10隊爭霸。記者侯永全／攝影

中職二軍交流盃賽去年首度登場，今年將擴大舉辦，由五支中職二軍球隊和五支業餘球隊，展開13天共27場比賽對戰；味全龍隊首度參與，總教練葉君璋現場聽到成績列入二軍戰績，表情明顯嚇一跳，坦言：「我太粗心，不知道有納入成績。」

去年的二軍交流盃賽共七隊參與，由統一獅二軍拿下冠軍；今年賽事規模擴大，除了中職二軍五隊外，還邀請合作金庫、台灣電力、台北興富發、台南市成棒隊和大專明星隊，總計10隊進行交流賽。

中華職棒聯盟會長吳志揚表示，「這是短期高強度的對戰，去年成效很好，今年擴大為10隊，規模比冬盟更大。」

中職五隊將與兩支業餘勁旅、兩支城市隊和一支大學明星隊各交手一場，比較戰績後，預賽排名前四晉級7月19日的季軍戰和冠軍戰，此次成績也將納入二軍戰績。

得知納入二軍成績，葉總表情明顯嚇了一跳，「原本有在想，讓原本比較少上的球員上去打，但現在看起來也不能百分之百這樣。」他也笑說，「我們球員強，派誰都一樣。」

鄧蒔陽將領軍大專明星隊出賽，他表示，「經過三場比賽選出菁英球員，這次比賽的目的是刺激和學習，也希望在未來看看這些球員有無機會進入職棒。」

二軍交流盃賽將於7月7日到19日於洲際球場和斗六球場展開，所有比賽免費開放進場，防疫規範比照二軍賽事。

中職 統一獅

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