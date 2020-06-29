中職／「郭泓志條款」適用哪些人 當年名單僅供參考
旅外傑出球員條款究竟適用哪些人？中華職棒會長吳志揚表示，2013年規章訂定時，想的是王建民、郭泓志、陳偉殷和陽岱鋼，「但當時條文是抽象的，現在到底誰屬於這個（旅外優秀球員），誰也不敢講。」但他證實若陳偉殷有意返台打球，將根據「新人球員選拔辦法」第86條，也就是旅外傑出球員條款，啟動相關程序。
郭泓志在2013年季中傳出有意返台打球，中職通過以專案處理，修訂旅外傑出球員條款，為他開啟返台大門，最終由統一獅爭取到郭泓志，犧牲三輪選秀權。
但究竟哪些球員符合「傑出」標準，規章中僅明文寫道需要由會長提案，再經全體常務理事三分之二(含)以上決議通過，當時時空背景所提到的王建民、郭泓志、陳偉殷、陽岱鋼僅是參考。
吳志揚表示，是否符合優秀球員，要由會長提出，不是球團自行認定。他也提到，尚未有球團向聯盟探詢過，陳偉殷是否符合「旅外傑出球員」定義，「但聯盟會先去幫大家了解他的意願，如果各隊覺得他有意願要簽，自然會遵循規則。」
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