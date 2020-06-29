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中職／簽陳偉殷不一定要讓三輪 吳志揚：可有其他補償

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
競爭激烈 陳偉殷搶進輪值有難度 歐新社
競爭激烈 陳偉殷搶進輪值有難度 歐新社

台灣左投陳偉殷遭到水手隊釋出，下一步何去何從還是未知數，中華職棒聯盟會長吳志揚將出面接洽，了解他的意願，「我們會主動邀請，但他的個人意願是最重要的。」他也釐清旅外傑出球員條款，爭取陳偉殷的球隊，不必然需要犧牲三輪選秀權，也可提出其他補償方式。

大聯盟即將重啟之際，在台灣維持自主訓練的陳偉殷突然接到釋出通知，回到待業狀態，他的未來動向仍以國外球團優先，但中職也有意出面主動爭取。

吳志揚表示，「作為聯盟的大家長，我們會主動探詢他的意願，了解他的將來動向；如果他有意願（返台打球），會根據規章第86條啟動相關程序。」

2013年時被稱為「郭泓志條款」的旅外傑出球員條款，條文中提到，「球團取得該球員加盟權後，應於屆臨之年度選拔會議放棄指名權之次數或履行其他補償方案等事宜，應於常務理事會中討論，以全體常務理事過半數之同意行之。」吳志揚今天也證實，讓三輪選秀權只是當時單次的決定，「要用什麼補償，要經過討論，不一定是讓三輪。」

吳志揚指出，「確定他要加盟哪隊後，球隊提出要給大家的補償方式，可能給錢，也可能是選秀權。」若有多隊爭取，就看成功延攬的球隊提出的補償方案為何。

選秀 陳偉殷 水手

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