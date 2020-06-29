中職／台灣打滾8季達千K 羅力當年只想撐過兩周就好

在台灣一晃眼已經待了八個球季，富邦悍將隊洋投羅力在昨晚達成中職千K里程碑，但他回憶2012年來到台灣時，「我只希望我可以撐過兩周，撐過8月31日（洋將登錄期限）。」

2012年8月披上Lamigo桃猿隊球衣時，他的登錄名字還是「雷力」，現在已經在中職待了八個球季，握有三座勝投王，以及四座防禦率王和三振王，昨晚晉升「千K俱樂部」後，下一個挑戰的目標將是百勝，他目前共累積87勝。

羅力接受The Taiwan Times專訪，對於在台灣一待就是八年，也坦言沒有想到，他笑答：「老實說，當我第一次來到這裡時是2012年8月14日，31日就是洋將登錄大限，所以我只想著我要撐過兩周。」

羅力2014年加入義大犀牛。 報系資料照

日前曼尼（Manny Ramirez）重燃來台打球的念頭，羅力也回憶，「我在2013年對戰過他，我三振了他幾次，他也從我手中敲了幾支安打。」兩人當年共對戰17打數，羅力被敲4支安打、送出2次三振，對戰打擊率2成35。