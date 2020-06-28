中職／「丟了幾百分」 達尼爾吃苦頭不再丟給對方打

統一獅隊洋投達尼爾前五場出賽防禦率9.00，近兩場合計13.1局失7分，表現判若兩人，一開始追求滾地球出局，讓他吃了不少苦頭，達尼爾誇張的說：「丟了幾百分。」修改投球策略後拿下二連勝。

達尼爾今晚對樂天桃猿隊，先發6.1局僅失兩分，送出7次三振，前一場對富邦悍將隊則是7局失5分、10次三振，讓總教練林岳平稱讚：「近況相當不錯，希望繼續保持。」

達尼爾說：「之前兩次對上猿隊，丟了幾百分吧。」從對富邦悍將隊時開始，他決定改變投球策略，「我以前是讓對手打滾地球、取得出局的投手，但來到這邊，好像對方怎麼打都會安打，所以改成把球投在好球帶邊緣，不再丟給對方打。」

雖然前五場只有11次三振，這兩場就17次三振，達尼爾自認不是三振型，「就像我之前說的，我只是讓對方去打不好的球，三振不是我追求的。」

達尼爾今天丟掉的分數都來自林泓育的兩分砲，他表示：「沒丟好很容易被打到月球，猿隊的打擊很好，像上一場羅里奇一不小心也被敲出全壘打。」

目前來台丟了7場比賽，達尼爾三隊都對過，也認為都不好對付，「中信兄弟目前很火燙，富邦也有好打者，每一隊其實都很接近，不能放鬆心態。」