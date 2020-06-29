中職／小龍捲風強投歷經風霜 成就兄弟新王牌

中信兄弟強力右投黃恩賜，上周對富邦悍將先發7局失2分，拿到本季第5勝，未吞敗，飆11K，也是繼2006年林恩宇之後，再度有本土投手連續2場飆出兩位數奪三振，他儼然成為黃衫軍新王牌。

上個月滿24歲的黃恩賜是花蓮人，出身非青棒強權玉里高中，他成名甚早，2014年入選亞青賽國家隊，和林安可、陳琥、申皓瑋並肩作戰，升上台體大陸續打過2015年亞錦賽、2016年U23世界盃，「小龍捲風」投球方式成為個人招牌。

黃恩賜在2015時代表中華培訓隊參加冬季聯盟，當時他只有19歲，最快球速卻可達151公里，在冬盟的防禦率僅0.64。 圖／中華職棒聯盟提供

順帶一提，穀保家商左投林昱珉今年暑假升上高三，原本採「大龍捲風」投法，控球不穩定，用球量也過多，幾個月前在穀保教頭周宗志建議下，改成較為正統的投球姿勢，果然控球穩定不少，去年U18世界盃大放異彩的他，未來性備受看好。

2017年初黃恩賜與陳重羽、陳品捷參加美職球探在台舉行的測試會，但未受青睞，同年投入中職季中選秀，中信兄弟以第二輪指名選進，簽約金原為440萬元，後因體檢未過降為380萬元，10月動右手肘韌帶置換手術，去年重返投手丘。

黃恩賜原本投球準備動作和姿勢過大，導致投球都用手在丟，沒有運用核心肌群和下半身力量，術後進行投球動作改造計畫，讓手的負擔減小，他曾透露，手術後艱難的是復健後丟球，常擔心無法恢復昔日身手，數度自我懷疑，有時候丟一丟手不舒服，還會自怨自艾。

皇天不負苦心人，黃恩賜克服傷痛，靠意志力投出一片天，去年防禦率7.47雖不理想，不過至少已能正常投球，今年春訓他做足準備，熱身賽表現不俗，球季開打漸入佳境，本季出賽9場都是先發，戰績5勝與多人並列第一，防禦率3.58排名第三、土投第一，奪三振58次、55.1局投球都是土投最多，每局被上壘率1.08則是全聯盟所有先發投手當中最佳數據，要說黃恩賜是中職現役最強本土投手，絕非溢美之詞。

中信兄弟是在2017選秀第二輪選進黃恩賜，不過當年他馬上就進行手肘韌帶置換手術，職棒之路一開始就非常辛苦。 聯合報系資料照片

有人可能會說，防禦率3.58看起來還好吧，有很厲害嗎？別忘了，今年中職用彈力球，好球帶偏小，對戰又頻繁，打者火力超兇猛，全聯盟先發本土投手防禦率是超高的6.41，而且黃恩賜被打擊率僅0.242，也比全聯盟先發土投得0.308來的優異許多，即使與洋投整體防禦率5.28、被打擊率0.303相比，黃恩賜所繳數據也大幅領先。

翻閱兄弟歷史(包括中信兄弟)，黃衫軍歷年單季本土投手拿到兩位數「先發勝投」總計7人，扣除掉曾經旅外的陳義信、增菘瑋、鄭凱文，「純本土投手」兩位數先發勝投僅4人，包括1993年陳憲章的11勝，2002年王勁力的10勝，2008、2009年廖于誠皆拿11勝，2013年林煜清的10勝。

換句話說，黃恩賜今年上半季還沒結束已拿到5勝，本季大有機會以12勝刷新兄弟隊史土投最多「先發勝投」紀錄，如果接下來表現持續穩健，的確有機會接下兄弟新一代王牌投手重擔。

本季黃恩賜表現真的令人刮目相看，直球均速約145公里，為現役先發土投當中最快，甚至與隊友米蘭達幾無差距，黃恩賜最快球速達156公里，由於直球速度、品質俱佳，也讓他的拿手指叉、滑球更具威力，頗有鄭凱文當初返台獻技的頂級身手。

黃恩賜不只直球速度快，指叉球和滑球也非常夠水準，能在可怕的打者聯盟中將防禦率壓到這麼低，可看出他的投球威力。 聯合報系資料照片

在中職超級打者聯盟，強力打者常見，相較之下，本土投手顯得可貴，近年無論陳琥、林子崴、江辰晏、翁瑋均都曾被期待成為能宰制聯盟的強力本土投手，但始終事與願違，直到今年黃恩賜的降臨，讓球迷看見未來國家隊的新希望。

黃恩賜業餘曾經風光，剛進職棒就走上殘酷舞台動刀苦熬，如今浴火重生，證明起步晚的人不見得就是輸家，機會是留給準備好的人。