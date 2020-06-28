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中職／獅隊連咬兩口 猿隊落後中信2場勝差
樂天桃猿隊在爭冠期遭統一獅隊反咬兩口，今晚以2：10輸給統一獅隊，周末三連戰最後兩戰都吞敗，不僅丟掉龍頭，還反被中信兄弟拉開到兩場勝差。
獅隊昨晚靠著26安、21分的砲火擊倒猿隊，今晚換先發投手達尼爾繳出來台代表作，6.1局僅失2分的優質先發，還送出7次三振，加上前一場對富邦悍將隊7局失5分，連兩場先發拿下勝投。
獅隊打線的火力支援從昨晚的「大火」變「中火」，今晚也敲出13支安打，第2到第6局都有得分，包括林祖傑在5局上的陽春砲。
「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可雖然合計僅敲3支安打，不過學長們跳出來表現，陳鏞基單場敲出3安打、2打點，高國慶在二局上的1分打點安打成為勝利打點。
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