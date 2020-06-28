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中職／王威晨3安3得分 兄弟4連勝穩坐龍頭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
兄弟王威晨。 報系資料照
兄弟王威晨。 報系資料照

中信兄弟隊王威晨成功扮演開路先鋒，單場敲出三安、跑回三分，幫助球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，中信兄弟拿下四連勝，繼續拉開與樂天桃猿隊的勝差，競爭上半季冠軍占據有利位置。

悍將隊前四局打完，靠著李宗賢陽春砲，石翔宇高飛犧牲打、戴培峰1分打點二壘安打，以3：2領先，不過五局下中信兄弟隊攻占滿壘，張志豪的滾地球敲回追平分，許基宏再補上1分打點二壘安打，反以4：3超前。

悍將隊洋投羅力「千K夜」蒙塵，雖然4局下三振陳子豪，達成生涯第1000次三振，也締造中職最速紀錄，不過6局失4分的成績不算理想，防禦率上升到5.31，也吞下個人本季第三敗。

反觀中信先發米蘭達，雖然首局就挨轟，不過投完7局僅失3分，繳出優質先發，還送出8次三振，前六次先發吞了五次敗仗後，終於等到勝投進帳。

李振昌在9局上登板，用9球解決三名打者，收下本季第11次救援成功，超越樂天桃猿隊王躍霖，獨居聯盟第一。

樂天桃猿 中信兄弟

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