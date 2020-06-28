聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／王威晨3安3得分 兄弟4連勝穩坐龍頭
中信兄弟隊王威晨成功扮演開路先鋒，單場敲出三安、跑回三分，幫助球隊以4：3擊敗富邦悍將隊，中信兄弟拿下四連勝，繼續拉開與樂天桃猿隊的勝差，競爭上半季冠軍占據有利位置。
悍將隊前四局打完，靠著李宗賢陽春砲，石翔宇高飛犧牲打、戴培峰1分打點二壘安打，以3：2領先，不過五局下中信兄弟隊攻占滿壘，張志豪的滾地球敲回追平分，許基宏再補上1分打點二壘安打，反以4：3超前。
悍將隊洋投羅力「千K夜」蒙塵，雖然4局下三振陳子豪，達成生涯第1000次三振，也締造中職最速紀錄，不過6局失4分的成績不算理想，防禦率上升到5.31，也吞下個人本季第三敗。
反觀中信先發米蘭達，雖然首局就挨轟，不過投完7局僅失3分，繳出優質先發，還送出8次三振，前六次先發吞了五次敗仗後，終於等到勝投進帳。
李振昌在9局上登板，用9球解決三名打者，收下本季第11次救援成功，超越樂天桃猿隊王躍霖，獨居聯盟第一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言