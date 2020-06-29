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日職／高薪高貢獻 海歸派正面效應擴大

聯合新聞網 / Hiyan
青木宣親返日後的打擊表現與赴美前幾乎沒有落差，維一貫的高打擊率和上壘率，而且還擅長於激勵隊友士氣。 歐新社資料照片
青木宣親返日後的打擊表現與赴美前幾乎沒有落差，維一貫的高打擊率和上壘率，而且還擅長於激勵隊友士氣。 歐新社資料照片

上週富邦悍將內野手胡金龍因為在母校南英商工校友會Line群組發文留言引起軒然大波。加上2017年林哲瑄賽後在FB上發文暗酸隊友，也引發隊內失和的風波。近幾年海外歸台的中職「海歸派」球員，在中華職棒獲得高薪身價，貢獻度卻與預期有段落差之外還惹出傷害球團形象的負面事件，海歸派選手的效益與效應受到質疑。

日本職棒陸續也有不少旅美球員返國，雖然仍不乏「大魔神」佐佐木主浩、松坂大輔等重金補強失敗的例子，不過以青木宣親藤川球兒、福留孝介、五十嵐亮太、和田毅等，幾名目前在NPB效力的現役選手貢獻度來看，無論是實質的戰力或是士氣的鼓舞作用，球團近幾年補進的海歸派正面效應逐漸提升。

高津臣吾指定的隊長：青木宣親

青木宣親是於2012年透過入札制度轉戰MLB，當與他同年赴美的川崎宗則已經退休，青木則在2018年重返老東家養樂多之後，年年都維持正常出賽，並繳出穩定的成績。青木宣親今年邁入3年合約的最終年，2017年底養樂多與他簽下3年總額10億日圓的合約，很多人並不看好，但他過去兩年平均打擊率超過3成，各有雙位數的全壘打，以一名超過36歲的老將來說，相當不容易。

青木宣親對養樂多更大的貢獻在於他對球隊士氣所帶來的提升作用。養樂多比賽不僅經常可見他在場上鬥志高昂、鼓舞隊友，在休息區也總是帶頭喊聲，為球隊製造出不到最後絕不放棄的反攻氣勢。看上這項特質，今年接掌兵符的高津臣吾一上任就立即致電青木宣親：「非你不可！」說服38歲的他接下隊長任務，在養樂多隊史上與宮本慎也並列最高齡的隊長。

高津臣吾告訴青木宣親：「不用特別做什麼，就按照你一直以來的做即可！」去年當養樂多隊遭遇16連敗，青木宣親曾自己剃了光頭想為球隊打氣。甫上任的高津臣吾，要的就是青木這幾年總在球隊激勵隊友的言行舉動，以及他對練習的態度繼續做為年輕選手的榜樣。去年以36支全壘打拿下新人王的村上宗隆等年輕選手，今年初就是追隨青木宣親的腳步到美國進行共同練習。

儘管青木宣親過去在養樂多效力10年，從未幫球隊拿到聯盟優勝，2015年的養樂多優勝他已經到美國打球。不過2018年青木一回鍋加盟就幫助前一年墊底的燕子軍衝上中央聯盟第二，取得季後賽主場權。今年養樂多幾乎被所有專家排在「墊底指定席」，但至今暫居第四，表現不差，青木宣親對養樂多的影響力不言可喻。

阪神虎的投打「海歸雙寶」：藤川球兒、福留孝介

藤川球兒在美職時未受到重用，但回到日職後救援功力仍在而且越投越好，在去年搶回王牌終結者地位。 歐新社資料照片
藤川球兒在美職時未受到重用，但回到日職後救援功力仍在而且越投越好，在去年搶回王牌終結者地位。 歐新社資料照片

另外就是阪神虎隊的老將「雙寶」藤川球兒、福留孝介。雖然這一投一打在美國發展不如青木宣親順遂，返回日本之後初期表現也不佳，都被烙印上「不行了才回日本」的形象，不過都雙雙逆勢上揚在NPB演出大復活，並在阪神扮演重要的精神領袖。

藤川球兒再重回阪神之前曾到四國獨立聯盟繞了一圈，曾被球迷批評為已經過氣，卻從2017年起年年再進化，去年重新奪回守護神寶座，並繳出16次救援成功、1.77防禦率的成績，今年可望達成生涯250救援、大逆轉進入名球會。

早在2008年即赴美的福留孝介，今年已經高齡43歲，他在 2013年重返日職沒有回到老東家中日龍，而是轉戰阪神虎隊。加盟阪神第一年他的打擊率連2成都不到，身手也被嚴重質疑，卻一步一步贏回球迷的信任，2015年擊出20轟、2016年打擊率衝上0.311。更重要的是，他們分別扮演投手、打者群裡的精神領袖角色，阪神監督矢野燿大去年上任監督第一年獲得重用。阪神去年能擺脫前一年的墊底到逆轉衝進季後賽，這兩名海歸派老將功不可沒。雖然他們的身價都破億（年薪：藤川球兒2億、福留孝介1.3億），但對阪神球團來說現階段無論場內外都少不了他們，投資效益極高。

藤川球兒 青木宣親

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