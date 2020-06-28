快訊

中職／羅力生涯千K達陣 締造史上最速紀錄

聲援藍營立委 杏仁哥號召群眾包圍立法院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力生涯千K達陣 締造史上最速紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
悍將隊投手羅力。 報系資料照
悍將隊投手羅力。 報系資料照

富邦悍將隊洋投羅力今晚對中信兄弟隊，達成生涯第1000次奪三振，聯盟史上第三人，花費的場數、局數最少，也締造史上最速千K紀錄。

羅力賽前已累積997次三振，今天在四局下三振掉陳子豪，是單場第三次三振，也完成個人千K里程碑，現場中信兄弟球迷得知後，也為羅力鼓掌。

在羅力之前的兩位「千K俱樂部」成員分別是2004年的勇壯、2017年的潘威倫，不過羅力只用了187場、1182局就達陣，速率超越前兩人。

羅力今年邁向生涯第八個球季，至今天賽前累積出賽186場，先發182場可排到史上第五、洋將第二，戰績87勝52敗，防禦率3.25。

羅力生涯三振相關紀錄：

・單場個人最多奪三振數 13次（並列聯盟第四高）

・單周個人最多奪三振數 23次（聯盟紀錄）

・單月個人最多奪三振數 43次（並列聯盟第四高）

・單季個人最多奪三振數167（並列聯盟第13高）

羅力 中信兄弟 富邦悍將

延伸閱讀

我是MVP／專找猿隊刷勝場 羅力怨嘆手套害他失誤

中職／單場3支二壘打 悍將戴培峰中止先發蹲捕連敗

中職／看影片「找回好的自己」 羅力剋猿甩低潮

中職／「好的羅力」回來了 讚林立是最好打者

相關新聞

中職／羅力生涯千K達陣 締造史上最速紀錄

富邦悍將隊洋投羅力今晚對中信兄弟隊，達成生涯第1000次奪三振，聯盟史上第三人，花費的場數、局數最少，也締造史上最速千K...

中職／朱育賢全壘打難產 曾豪駒幫忙減少弱點

眼看統一獅隊蘇智傑、林安可不斷堆高全壘打數字，開季全壘打王朱育賢在6月6日敲出第12轟後就卡關至今，樂天桃猿隊總教練曾豪...

日職／陽岱鋼4支0跑出本季首盜 王柏融全場未上

讀賣巨人隊今天遭遇養樂多隊，陽岱鋼扛先發第五棒、右外野手，4打數沒有安打，但此役跑出本季首盜，巨人終場以12：0完封養樂...

日職／還是沒有他 王柏融本周第四度板凳出發

球棒還在找感覺的旅日台將王柏融，又一次擠不上先發名單，日本火腿隊今天與樂天金鷲隊進行六連戰最後一戰，先發名單依舊不見王柏...

中職／卡本特休七天抗兄弟 猿輪值回歸正常

樂天桃猿隊6月30日開始將與中信兄弟隊進行二連戰，上半季領先集團正面交鋒，猿隊洋投卡本特可能扛起先發之責，距離上次先發相...

中職／明年還想來 費爾本盼獅隊進台灣大賽

統一獅隊洋投費爾本顧慮家人自請離隊，預計在7月1日搭機離台，這四個月的時間，與球團、台灣文化都適應得很好，他說：「很希望...

中職／獅隊輪值「真空」 古林睿煬7月1日一軍先發

統一獅隊牛棚逐漸回穩，加上「外野三帥」打擊火燙，上半季最後幾場爭勝欲望高，希望將好的士氣延續到下半季，不過最大問題是兩名...

MLB／跟進中職開放球迷進場？各球團看法不一

大聯盟將在7月24日開打，是否有望跟進中職盼到開放球迷進場？各球團看法不一，有的已朝開放半數座位規畫，道奇則是暫時不抱期...

中職／林安可打擊超乎預期 打教：還有很多課題

中職統一獅林安可今年專職野手，打擊表現亮眼，打擊教練劉育辰指出，確實超乎預期，不過他認為，以前是投手的林安可，擔任打者往...

中職／近14年來本土第1人 黃恩賜連兩戰10K

中信兄弟隊投手黃恩賜連兩場先發投出至少十次三振，成為十四年來本土投手第一人；兄弟昨晚以六比三擊敗富邦悍將隊，加上樂天桃猿...

中職／獅防盜失靈 教練：更看重擋球功力

中華職棒今年捕手阻殺率普遍不佳，最差的統一獅、樂天桃猿兩隊都在三成以下，獅隊在數字支持下，更看重捕手擋球功力，猿隊為了培...

中職／差三壘安打達成完全打擊 林安可：對我來說太難了

統一獅隊昨晚對樂天桃猿隊敲出廿六支安打，差一支安打就可追平中職紀錄，最終廿一比五的大比分獲勝，也讓另一地獲勝的中信兄弟隊...

熱門新聞

中職／黃恩賜連兩戰至少10K 近14年首位土投紀錄

日職／還是沒有他 王柏融本周第四度板凳出發

NBA／復賽8戰賽程硬 詹皇跟字母哥爭MVP很拚

中職／獅隊26安捕猿 中信兄弟登第一

NBA／專家鑑定各隊賽程強度 公認鵜鶘為22隊中最輕鬆

日職／陽岱鋼4支0跑出本季首盜 王柏融全場未上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。