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中職／羅力生涯千K達陣 締造史上最速紀錄
富邦悍將隊洋投羅力今晚對中信兄弟隊，達成生涯第1000次奪三振，聯盟史上第三人，花費的場數、局數最少，也締造史上最速千K紀錄。
羅力賽前已累積997次三振，今天在四局下三振掉陳子豪，是單場第三次三振，也完成個人千K里程碑，現場中信兄弟球迷得知後，也為羅力鼓掌。
在羅力之前的兩位「千K俱樂部」成員分別是2004年的勇壯、2017年的潘威倫，不過羅力只用了187場、1182局就達陣，速率超越前兩人。
羅力今年邁向生涯第八個球季，至今天賽前累積出賽186場，先發182場可排到史上第五、洋將第二，戰績87勝52敗，防禦率3.25。
羅力生涯三振相關紀錄：
・單場個人最多奪三振數 13次（並列聯盟第四高）
・單周個人最多奪三振數 23次（聯盟紀錄）
・單月個人最多奪三振數 43次（並列聯盟第四高）
・單季個人最多奪三振數167（並列聯盟第13高）
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