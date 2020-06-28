中職／朱育賢全壘打難產 曾豪駒幫忙減少弱點
眼看統一獅隊蘇智傑、林安可不斷堆高全壘打數字，開季全壘打王朱育賢在6月6日敲出第12轟後就卡關至今，樂天桃猿隊總教練曾豪駒近期也不斷幫助他調整，希望這名主砲早日走出低潮。
朱育賢去年也曾遇到類似狀況，上半季敲出22轟打破中職記錄，下半季卻僅進帳8轟，曾豪駒表示：「現在就是幫他調整打擊的想法、軌跡，遇到狀況，難免會多想，還是要回歸到基本，去輔導他。」
朱育賢今年開季出賽17場敲出11轟，打破中職最速記錄，不過接下來25場僅1轟，也被兩位文化大學學弟超車，蘇智傑目前18轟聯盟最多，林安可則以17轟居次。
曾豪駒分析，朱育賢狀況好時，各個方位都能攻擊，但近期太集中於右外野，反而形成打擊死角，「人家一定會觀察，弱點能夠少一點，機會就多一點。」
除了曾豪駒，猿隊中心打線近來打擊狀況都有些下滑，剩「91連線」的陳晨威、陽耀勳較亮眼，郭嚴文近兩場表現有回穩，曾豪駒說：「球員一整季難免會遇到不順的時候，平常心看待。」
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