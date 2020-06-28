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中職／明年還想來 費爾本盼獅隊進台灣大賽

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊洋投費爾本即將離隊，昨晚牛棚登板一局飆3K。記者季相儒／攝影，資料照
統一獅隊洋投費爾本即將離隊，昨晚牛棚登板一局飆3K。記者季相儒／攝影，資料照

統一獅隊洋投費爾本顧慮家人自請離隊，預計在7月1日搭機離台，這四個月的時間，與球團、台灣文化都適應得很好，他說：「很希望明年能夠再回來。」也期待獅隊能在下半季拿下第一，闖進台灣大賽。

費爾本在中職累積10場先發、1次後援，為獅隊拿下2勝3敗，防禦率4.74 ，對於自己的表現，費爾本說：「還OK，但一定有進步空間，至少有幫助到球隊。」

離開前的兩場比賽，費爾本以牛棚角色繼續貢獻，昨天中繼一局，送出連續3次三振，費爾本表示，因為昨天、今天兩場比賽，正常來說就是羅里奇與達尼爾先發，所以自己就在牛棚待命讓兩人正常輪值。

投完這最後兩場就要離開台灣，費爾本坦言登板時心情有點五味雜陳，「昨天投得不錯，球隊也贏球，是好的回憶，但心情上還沒準備好。」

回美國之後，費爾本把時間先分給許久不見的家人，接下來才會跟太太討論下一步，明年如果沒有繼續打球，退休當教練也是一個選項，「身體上還是可以投，不過度過了18年的棒球生涯，考慮到小孩年紀大了，心情上也會想多陪陪家人。」

這段時間吃到不少台灣美食，費爾本雖然很期待夜市食物，但因防疫期間，沒有機會好好享受，至於是否會特別想念哪個食物？費爾本說，可能回到美國後才會知道，不過臭豆腐是無法接受的。

牛棚 統一獅 中職

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