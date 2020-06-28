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中職／獅隊輪值「真空」 古林睿煬7月1日一軍先發

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
古林睿煬。 圖／獅隊提供(資料照)
古林睿煬。 圖／獅隊提供(資料照)

統一獅隊牛棚逐漸回穩，加上「外野三帥」打擊火燙，上半季最後幾場爭勝欲望高，希望將好的士氣延續到下半季，不過最大問題是兩名洋投離隊，先發輪值出現「真空」，古林睿煬將升上一軍，在7月1日台南主場對富邦悍將隊之戰擔任先發投手。

古林睿煬去年季末曾在一軍先發一場，對Lamigo桃猿隊投5局失3分（2分自責）吞敗，今年季前原本被設定在西武獅交流賽時先發，但交流賽取消加上賽季延後開打，影響調整進度，目前在二軍5場先發，防禦率6.75。

獅隊總教練林岳平今天宣布古林睿煬本季首場先發的日子，也鼓勵這名新秀不要想太多，「就健康上去投球，後面牛棚都會準備好，不管結果好壞我們都會接受。」

獅隊先發投手洛奇、費爾本2名洋投相繼離隊，新洋投Brock Dykxhoorn正在進行居家隔離，預計7月7日出關，還要到二軍投球測試，無法立刻接上空擋。

古林睿煬 牛棚 西武獅

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