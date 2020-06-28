中職／卡本特休七天抗兄弟 猿輪值回歸正常

樂天桃猿隊6月30日開始將與中信兄弟隊進行二連戰，上半季領先集團正面交鋒，猿隊洋投卡本特可能扛起先發之責，距離上次先發相隔超過七天，卡本特自有調整之道。

卡本特前一次先發已是6月21日，下一次登板可能間隔8、9天，卡本特表示，這段時間主要是如何安排訓練時間，包括重訓、牛棚日的順序，並透過治療調整好身體狀況，「把時間安排好，該準備的準備好，就好了。」

卡本特再前面的三次先發間隔則是6天、4天、8天，短時間內要不斷調整休息天數，對卡本特來說是生涯第一次經驗，不過至少結果是好的，近四場先發拿下三勝一敗。

總教練曾豪駒表示，因為王溢正腰部不適先發順延，這周輪值有點打亂，下周開始會穩定下來，「對球隊會是好事。」

王溢正本季表現是近年最佳，但自認身體狀況卻有點「不太聽話」，萬一先發輪值再受影響，曾豪駒坦言暫時沒有本土投手能夠補上這個空缺，「有些投手在二軍表現好，但上來沒辦法維持一樣的表現。」