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日職／陽岱鋼4支0跑出本季首盜 王柏融全場未上
讀賣巨人隊今天遭遇養樂多隊，陽岱鋼扛先發第五棒、右外野手，4打數沒有安打，但此役跑出本季首盜，巨人終場以12：0完封養樂多。
巨人在第二局打了10人次，靠4安打、3保送灌進5分大局，但陽岱鋼一人就負擔了兩個出局數，首打席敲出外野飛球出局，第二打席擊出一壘界外飛球遭到接殺。
陽岱鋼第三打席在第四局敲出投手前滾地球，靠野手選擇站上一壘，隨後盜上二壘，這也是他的本季首盜，龜井善行補上二壘安打，陽岱鋼跑回分數。
巨人持續進擊，岡本和真六局補上陽春砲，近四戰第三度開轟，下一棒陽岱鋼則敲出游擊方向滾地球出局，他在第八局提前退場，此役以4打數繳白卷作收，打擊率下滑到3成48。
巨人先發洋投桑契斯（Ángel Sánchez）投6局只被敲出3安打、無失分，開季連兩場先發奪勝。
日本火腿隊以6：4擊敗樂天金鷲隊，以2勝4敗結束這波六連戰，台將王柏融本周第四度未排進先發打線，此戰全場未上。
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