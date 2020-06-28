日職／還是沒有他 王柏融本周第四度板凳出發
球棒還在找感覺的旅日台將王柏融，又一次擠不上先發名單，日本火腿隊今天與樂天金鷲隊進行六連戰最後一戰，先發名單依舊不見王柏融的名字，本周六戰就有四場從板凳出發。
王柏融本季至今15打數只敲出1支安打，打擊率下降到只剩0成67，且只要出賽有打席就一定有三振入袋，本周出賽機會銳減，昨天直到第七局才以替補左外野手上場，沒有打擊機會。
火腿在這波系列賽前五戰吞下1勝4敗，昨天甚至遭樂天以18：4的大比分差打爆，今天由杉浦稔大擔綱先發投手，對上樂天石橋良太。
讀賣巨人隊則出戰養樂多隊，陽岱鋼扛先發第五棒、右外野手，他本季至今累積19打數敲出8安打、打擊率還在4成21高檔，攻守持續都有穩定演出。
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