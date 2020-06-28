MLB／跟進中職開放球迷進場？各球團看法不一

大聯盟將在7月24日開打，是否有望跟進中職盼到開放球迷進場？各球團看法不一，有的已朝開放半數座位規畫，道奇則是暫時不抱期待。

洛杉磯時報提到中職的情況，寫道：「今年第一個開打的中華職棒，在5月初開放球迷進場，一個月後逐步放寬規定，准許球迷可以坐得靠近一點，也可以在球場飲食。」但文中也提到，近2400萬人口的台灣在5月8日後只有六個確診案例，而美國光是周五的單日確診案例就破4萬。

大聯盟並未完全關上開放球迷進場的大門，防疫守則第28頁裡就提到，「在大聯盟與相關地方單位同意下，球團可以准許球迷進場。」

儘管如此，各隊對於本季是否有望開門接客，顯然態度不一，德州期望體育賽事能開放一半座位，休士頓太空人老闆克蘭（Jim Crane）對此回應：「有這計畫」；位於伊利諾州的芝加哥小熊和白襪隊，則有機會開放8000人進場。

加州疫情仍在升溫中，道奇就對開放觀眾進場暫時不抱期待，總裁卡斯登（Stan Kasten）坦言，不認為球迷可能在短時間內進到球場，「如果情況已經安全，可以開放球迷進場，我們當然樂意這麼做，即便一開始只能開放一小群人，但我認為我們離可以開放進場的時間還很遠。」