快訊

哀傷！4歲女童浴室不明原因燙傷傷口潰爛 警追有無家暴

一年斷2次腿痛失么兒傷難以言喻 夏韻芬談50歲體悟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／跟進中職開放球迷進場？各球團看法不一

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
MLB開放球迷進場？各球團看法不一。中央社
MLB開放球迷進場？各球團看法不一。中央社

大聯盟將在7月24日開打，是否有望跟進中職盼到開放球迷進場？各球團看法不一，有的已朝開放半數座位規畫，道奇則是暫時不抱期待。

洛杉磯時報提到中職的情況，寫道：「今年第一個開打的中華職棒，在5月初開放球迷進場，一個月後逐步放寬規定，准許球迷可以坐得靠近一點，也可以在球場飲食。」但文中也提到，近2400萬人口的台灣在5月8日後只有六個確診案例，而美國光是周五的單日確診案例就破4萬。

大聯盟並未完全關上開放球迷進場的大門，防疫守則第28頁裡就提到，「在大聯盟與相關地方單位同意下，球團可以准許球迷進場。」

儘管如此，各隊對於本季是否有望開門接客，顯然態度不一，德州期望體育賽事能開放一半座位，休士頓太空人老闆克蘭（Jim Crane）對此回應：「有這計畫」；位於伊利諾州的芝加哥小熊和白襪隊，則有機會開放8000人進場。

加州疫情仍在升溫中，道奇就對開放觀眾進場暫時不抱期待，總裁卡斯登（Stan Kasten）坦言，不認為球迷可能在短時間內進到球場，「如果情況已經安全，可以開放球迷進場，我們當然樂意這麼做，即便一開始只能開放一小群人，但我認為我們離可以開放進場的時間還很遠。」

大聯盟 中職 道奇

延伸閱讀

MLB／復賽再遇挑戰 遊騎兵工作人員染疫

MLB／開幕日可望國民戰洋基 薛則、柯爾硬碰硬

中職／近14年來本土第1人 黃恩賜連兩戰10K

MLB／不在水手未來藍圖 陳偉殷遭釋出

相關新聞

中職／近14年來本土第1人 黃恩賜連兩戰10K

中信兄弟隊投手黃恩賜連兩場先發投出至少十次三振，成為十四年來本土投手第一人；兄弟昨晚以六比三擊敗富邦悍將隊，加上樂天桃猿...

中職／差三壘安打達成完全打擊 林安可：對我來說太難了

統一獅隊昨晚對樂天桃猿隊敲出廿六支安打，差一支安打就可追平中職紀錄，最終廿一比五的大比分獲勝，也讓另一地獲勝的中信兄弟隊...

中職／獅防盜失靈 教練：更看重擋球功力

中華職棒今年捕手阻殺率普遍不佳，最差的統一獅、樂天桃猿兩隊都在三成以下，獅隊在數字支持下，更看重捕手擋球功力，猿隊為了培...

MLB／跟進中職開放球迷進場？各球團看法不一

大聯盟將在7月24日開打，是否有望跟進中職盼到開放球迷進場？各球團看法不一，有的已朝開放半數座位規畫，道奇則是暫時不抱期...

中職／林安可打擊超乎預期 打教：還有很多課題

中職統一獅林安可今年專職野手，打擊表現亮眼，打擊教練劉育辰指出，確實超乎預期，不過他認為，以前是投手的林安可，擔任打者往...

中職／林安可7打點謙稱「運氣」 無意拚完全打擊

以投打二刀流為目標的統一獅隊林安可，今年先專心當打者，今晚對樂天桃猿隊，單場6打數5安打，不僅打破個人新高敲回7打點，也...

中職／獅隊26安捕猿 中信兄弟登第一

統一獅隊展現贏球欲望，今晚砲火全開，單場26支安打，林安可更繳出單場雙響砲、七打點的成績，以21：5擊敗樂天桃猿隊，加上...

中職／黃恩賜連兩戰至少10K 近14年首位土投紀錄

中信兄弟隊先發投手黃恩賜連兩場先發投出至少10次三振，是14年來本土投手第一人，率隊6：3擊敗富邦悍將隊，個人跨季7連勝...

防盜失靈／不怕被盜壘 獅隊更在意有無失分

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，統一獅隊2成05最低更是四隊最低，捕手林祐樂去年以5成41的阻殺率拿下捕手金手套，今年卻僅剩...

防盜失靈／猿隊耐心養守備 廖健富慢慢進步

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，樂天桃猿、統一獅隊更在3成以下，猿隊目前在林泓育受傷情況下，由廖健富扛起主戰捕手，守備數字雖...

日職／樂天打爆火腿 王柏融代守輪不到打擊

日本火腿隊今天經歷如噩夢般的一戰，遭樂天金鷲隊以19支安打痛毆，終場以18：4大勝；效力火腿隊的旅日台將王柏融未先發，直...

中職／獅隊想多贏幾場 費爾本牛棚待命

統一獅隊至今天賽前的戰績是20勝28敗，僅以些微勝差領先富邦悍將隊，避免墊底，上半季要競爭王座難度很高，剩下12場比賽，...

熱門新聞

MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分

現場重現／陳偉殷若加入中職 可比照郭泓志條款辦理

日職／陽岱鋼對養樂多4支1 打擊率力保四割男

中職／獅隊想多贏幾場 費爾本牛棚待命

MLB／陳偉殷下一步 目標還是國外球隊

MLB／不在未來藍圖內球員難上場 陳偉殷只能被割捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。