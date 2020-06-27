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中職／林安可7打點謙稱「運氣」 無意拚完全打擊
以投打二刀流為目標的統一獅隊林安可，今年先專心當打者，今晚對樂天桃猿隊，單場6打數5安打，不僅打破個人新高敲回7打點，也只差一支三壘安打就完成「完全打擊」，賽後林安可說：「三壘安打對我來說太難了。」
林安可6月21日對富邦悍將時，才用單場雙響砲、6分打點，創下個人新高，今天在第3局、第8局都敲出三分砲，加上首局的勝利打點，7打點再創新高，林安可謙稱：「運氣運氣。」
林安可今天前三打席分別是一壘安打、二壘安打、全壘打，聽牌「完全打擊」，八局敲出全壘打後，總教練林岳平詢問，第九局是否想再挑戰？林安可說：「這樣可以了，先休息，把機會讓給隊友。」
林安可前兩戰吞了7次三振，這次7打點，讓林岳平賽後忍不住向媒體炫耀，林安可則表示：「前幾場三振太多，有些揮到引誘球，選球跟反方向攻擊還要加強。」
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