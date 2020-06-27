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中職／獅隊26安捕猿 中信兄弟登第一
統一獅隊展現贏球欲望，今晚砲火全開，單場26支安打，林安可更繳出單場雙響砲、七打點的成績，以21：5擊敗樂天桃猿隊，加上另一地中信兄弟隊擊敗富邦悍將隊，由中信搶下上半季龍頭，猿隊反落後一場勝差。
獅隊26安追平隊史紀錄，差1支安打就追平中職單場單隊最多安打，2017年5月14日，Lamigo桃猿隊（樂天前身）曾對統一獅隊敲出27支安打，為目前最高紀錄。
獅隊首局就火力全開，面對開局連投兩次保送的威拉諾，林安可敲安帶回第一分，單局打了十人次、敲出四支安打，攻下六分大局；三局上繼續追加分數，林安可的三分砲，加上高國慶一分打點安打，將比數拉開到10：0。
獅隊三人都有猛打賞表現，林安可六打數、五安打最猛，加上八局的三分砲，單場七打點，再創個人新高，只差一支三壘安打就能完全打擊；林安可6月累積9轟與隊友蘇智傑並列，距離中職史上單月最多的11轟紀錄也只差2支。
猿隊先發投手威拉諾投完六局退場，單場失11分，創下個人新高，且11分都是自責分，是本季單場投手最高自責分紀錄，防禦率上升到9.38。
猿隊林泓育在四局下的陽春砲破蛋，五局下郭嚴文也補上陽春砲，陽耀勳五局也敲一壘安打，有一分打點，六局再敲二壘安打，兩分打點。
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