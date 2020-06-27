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中職／黃恩賜連兩戰至少10K 近14年首位土投紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
兄弟隊先發投手黃恩賜拿到跨季7連勝。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊先發投手黃恩賜拿到跨季7連勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊先發投手黃恩賜連兩場先發投出至少10次三振，是14年來本土投手第一人，率隊6：3擊敗富邦悍將隊，個人跨季7連勝、本季5連勝，兄弟拿到3連勝、對戰悍將隊6連勝。

黃恩賜在6月17日對悍將隊先發投7局，只被擊出3支安打、無失分、投出10次三振，今晚再對悍將隊展現K功，先發投7局、11次三振。

中職前一位連兩場先發投出雙位數奪三振的投手，是現任兄弟牛棚教練林恩宇，在2006年效力誠泰COBRAS隊時締造。

林恩宇在2006年9月5日對兄弟象隊先發投7局、10K，9月14日對興農牛隊完封9局，再投出12K。

黃恩賜今晚在6局上對于森旭投出單場第10次三振，7局再三振戴培峰，並在此戰完成個人生涯累積100次奪三振。

黃恩賜僅在3、5局各被王正棠、戴培峰敲陽春砲失分，以優質內容拿下勝投；他本季先發9場、拿5勝，悍將隊貢獻3勝。

此戰5局上打完，兩隊2：2平手，兄弟張志豪在5局下擊出陽春砲超前，之後再以蘇緯達安打、陳子豪二壘打拿1分。

6局下，兄弟高宇杰二壘打、王威晨高飛犧牲打攻進第5分，8局下高宇杰又有長打，個人本季首轟出爐。

今晚台中洲際棒球場湧入9138位球迷進場觀戰，創本季新高。

黃恩賜 中信兄弟 中職

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