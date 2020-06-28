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中職／林安可打擊超乎預期 打教：還有很多課題

中央社 / 桃園27日電
林安可。 中央社
林安可。 中央社

中職統一獅林安可今年專職野手，打擊表現亮眼，打擊教練劉育辰指出，確實超乎預期，不過他認為，以前是投手的林安可，擔任打者往後還有很多課題要面對。

林安可上週狀況火燙，曾連4天轟全壘打，其中2場是雙響砲。雖然林安可前2場出賽共吞了7次三振，手感降溫，不過今天馬上調整回來，前2打席都有安打演出，第3局更是轟出3分砲，目前累積16轟，僅落後給隊友蘇智傑的18支，暫居第2名。

獅隊打擊教練劉育辰今天賽前指出，林安可的低潮只是一時的，因為最近有長打表現，投手對他投的引誘球也會比較多。林安可25日對兄弟洋投德保拉，被他三振3次，劉育辰說：「德保拉是左投，而且是目前聯盟均速最快的左投。」

不過林安可前天也打不好，劉育辰表示，應該是受到25日表現不好的影響，「昨天比較不應該是這樣的內容，所以我也有提醒他，不要害怕被三振，長打型選手本來就有比較多出錯空間，再來用長打彌補」。

職棒二年級生常見到起伏大的狀況，不過林安可在業餘時期都是投手，今年春訓本來也要練投，最後球隊才決定本季先專職野手。因此劉育辰認為，林安可的狀況不能歸類為一般的二年級生。

劉育辰說：「一般野手剛進職棒要面對整個球季，就會遇到狀況了，何況是安可之前都是先發投手，一週調整一次作息，完全不一樣，往後他還要遇到很多課題，像是體力是否能維持住，需要一點時間。」

不過對於林安可現在的表現，劉育辰說：「已經超乎我的預期了。」他指出，林安可的運動能力、身體運用、手眼協調都十分優異，讓自己可以處在最好的發力狀態。

林安可則表示，前幾場是因為一直揮到投手的引誘球和壞球，「自己太急了，太想攻擊而沒耐心」。林安可指出，賽前劉育辰也有提醒一些打擊的細節，以及如何面對投手。

林安可 劉育辰 統一獅 中職

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