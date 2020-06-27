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防盜失靈／不怕被盜壘 獅隊更在意有無失分

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊捕手群賽前討論。記者季相儒／攝影
統一獅隊捕手群賽前討論。記者季相儒／攝影

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，統一獅隊2成05最低更是四隊最低，捕手林祐樂去年以5成41的阻殺率拿下捕手金手套，今年卻僅剩1成43，落差最大，捕手教練陳俊輝卻看到另一項優點，「擋球夠穩。」

林祐樂的傳球秒數在獅隊的統計下，在標準以內，位置也夠準，陳俊輝認為，沒能抓到盜壘有很多因素，光看帳面數字不準，「目前就要求他做好基本功，不要暴傳就好。」

陳俊輝更要求陣中捕手擋球功力，若未擋好，不僅會讓對手輕鬆進壘，投手的心態也會受到影響，陳俊輝說：「投手可能因為這樣，就想要投高一點，結果就被敲出安打。」

就數字上來看，擋球確實更為重要，獅隊統計過，今年因為盜壘阻殺失敗，只掉過2分，然而因為沒有把球擋好，就掉了9分。

陳俊輝說：「就算被盜壘，把球傳出去就好，不要管成功、失敗，專心面對下一個打者，沒有因此失分比較重要。」

統一獅隊捕手陳重羽。記者季相儒／攝影
統一獅隊捕手陳重羽。記者季相儒／攝影

陳俊輝 統一獅 中職

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