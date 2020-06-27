快訊

中市槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防盜失靈／猿隊耐心養守備 廖健富慢慢進步

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手廖健富賽前練習。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊捕手廖健富賽前練習。記者蘇志畬／攝影

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，樂天桃猿統一獅隊更在3成以下，猿隊目前在林泓育受傷情況下，由廖健富扛起主戰捕手，守備數字雖然不漂亮，但捕手教練劉家豪認為，已比去年進步不少。

聯盟捕手守備率平均為9成93不算太差，但阻殺率僅2成88，其中獅隊2成05最低，猿隊2成27也低於平均，主戰捕手廖健富的阻殺率更僅有1成72，然而隨著蹲捕場次增加，數字有逐漸進步，劉家豪也說：「他的傳球、擋球其實進步很多。」

雖然廖健富的守備還沒到「不需擔心」的地步，但劉家豪認為已在慢慢進步，「阿富進來的時候，就是以攻擊為主，現在要慢慢將守備這塊提高。」

劉家豪賽前會為球員準備對手資料，互相討論、研究，他說：「這就像是給他們一個範本，遇到狀況知道怎麼解題。」不過劉家豪也認為，捕手需要透過蹲捕場次、局數的累積，才能培養實戰經驗。

廖健富守備局數從2018年開始不斷增加，去年273.1局是生涯新高，今年上半季還沒結束，已經蹲了211局，疲勞難免找上門，劉家豪說：「就告訴他不要怕累，如何撐過這段也是考驗，有經驗的捕手會有分配力量的方式。」

樂天桃猿隊捕手與捕手教練劉家豪（右）賽前練習。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊捕手與捕手教練劉家豪（右）賽前練習。記者蘇志畬／攝影

廖健富 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／陽耀勳清壘2壘打 猿保龍頭

中職／岳東華敲生涯首支再見轟：看到喜歡的球就攻擊

中職／岳東華再見三分砲 兄弟逆轉保住排頭

中職／丘昌榮的關鍵抉擇 讓吳俊偉落淚也成長

相關新聞

日職／樂天打爆火腿 王柏融代守輪不到打擊

日本火腿隊今天經歷如噩夢般的一戰，遭樂天金鷲隊以19支安打痛毆，終場以18：4大勝；效力火腿隊的旅日台將王柏融未先發，直...

日職／生涯首扛先發一壘 陽岱鋼4打數敲1安打

昨天剛敲出本季首轟，效力讀賣巨人隊的台灣球員陽岱鋼今天繼續卡位先發，且是生涯首度擔任先發一壘手，單場4打數敲出1支安打，...

中職／6月二軍打擊率破4成 高國慶回一軍

相隔近一個月，統一獅隊高國慶今天重新被登錄回一軍，也立刻擔任先發一壘手、第七棒，總教練林岳平表示：「他是有經驗的球員，能...

中職／兄弟洋投輪值先後搶勝 米蘭達5連敗最掙扎

中信兄弟隊洋投德保拉、萊福力接連搶勝，兩人本周皆有勝投進帳，同樣保持5連勝的高峰，唯獨米蘭達投得掙扎，目前還是5連敗。

防盜失靈／不怕被盜壘 獅隊更在意有無失分

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，統一獅隊2成05最低更是四隊最低，捕手林祐樂去年以5成41的阻殺率拿下捕手金手套，今年卻僅剩...

防盜失靈／猿隊耐心養守備 廖健富慢慢進步

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，樂天桃猿、統一獅隊更在3成以下，猿隊目前在林泓育受傷情況下，由廖健富扛起主戰捕手，守備數字雖...

中職／獅隊想多贏幾場 費爾本牛棚待命

統一獅隊至今天賽前的戰績是20勝28敗，僅以些微勝差領先富邦悍將隊，避免墊底，上半季要競爭王座難度很高，剩下12場比賽，...

日職／陽岱鋼對養樂多4支1 打擊率力保四割男

昨天才剛敲出本季首轟，效力讀賣巨人隊的台灣球員陽岱鋼今天繼續卡位先發，且將是生涯首度擔任先發一壘手。

日職／陽岱鋼猛打賞 王柏融手感冷

旅日台灣球員陽岱鋼、王柏融昨天都回到先發打線，但際遇大不同。陽岱鋼棒子發燙，本季首轟出爐、單場三安猛打賞；王柏融手感冰冷...

中職／胡金龍下二軍 悍將放眼下半季

富邦悍將隊近期戰績不佳，陣容跟著大搬風，主將胡金龍因捲入社群帳號發言風波，昨天被球團下放二軍，前一日則有林哲瑄、林羿豪、...

中職／龍頭猿甩不開象 兩隊持續無勝差

樂天桃猿、中信兄弟隊昨天分別擊敗對手，依然在領先集團緊咬，猿隊近五戰拿四勝，目前暫居排頭，勝率領先千分之四，兩隊沒有勝差...

中職／悍將隊內外夾擊 輸給兄弟持續墊底

富邦悍將隊內外夾擊，胡金龍因發言不當被降二軍，今晚又以1：3輸給中信兄弟隊，吞下2連敗，戰績18勝25敗、持續在4隊墊底...

熱門新聞

MLB／陳偉殷驚傳遭水手隊釋出 感謝短暫緣分

路跑／跑者注意 小心大安森林公園出現的突襲者

日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

中職／悍將隊內外夾擊 輸給兄弟持續墊底

日職／陽岱鋼對養樂多4支1 打擊率力保四割男

NBA／7月復賽前新冠病毒採檢16名球員呈陽性反應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。