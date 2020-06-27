防盜失靈／猿隊耐心養守備 廖健富慢慢進步

中職今年捕手阻殺率普遍不佳，樂天桃猿、統一獅隊更在3成以下，猿隊目前在林泓育受傷情況下，由廖健富扛起主戰捕手，守備數字雖然不漂亮，但捕手教練劉家豪認為，已比去年進步不少。

聯盟捕手守備率平均為9成93不算太差，但阻殺率僅2成88，其中獅隊2成05最低，猿隊2成27也低於平均，主戰捕手廖健富的阻殺率更僅有1成72，然而隨著蹲捕場次增加，數字有逐漸進步，劉家豪也說：「他的傳球、擋球其實進步很多。」

雖然廖健富的守備還沒到「不需擔心」的地步，但劉家豪認為已在慢慢進步，「阿富進來的時候，就是以攻擊為主，現在要慢慢將守備這塊提高。」

劉家豪賽前會為球員準備對手資料，互相討論、研究，他說：「這就像是給他們一個範本，遇到狀況知道怎麼解題。」不過劉家豪也認為，捕手需要透過蹲捕場次、局數的累積，才能培養實戰經驗。