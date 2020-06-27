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日職／樂天打爆火腿 王柏融代守輪不到打擊
日本火腿隊今天經歷如噩夢般的一戰，遭樂天金鷲隊以19支安打痛毆，終場以18：4大勝；效力火腿隊的旅日台將王柏融未先發，直到七局代守上場，沒有打擊機會。
王柏融本季打擊狀況不佳，五場出賽累積15打數只敲出1安打，打擊率僅0成67，且場場都有三振，今天火腿續戰樂天，王柏融未排進先發打線，這已是他本周第三度從板凳出發。
王柏融直到第七局才接替左外野守備登場，取代第二棒，九局上火腿的最後反攻機會以三上三下結束，首棒西川遥輝擊出飛球出局，成為比賽的最後一個出局數，王柏融沒有打擊機會。
火腿一度取得4：1領先，卻遭樂天在第五局打了14人次、灌進10分，淺村榮斗敲出逆轉三分砲後，樂天自此揚長而去；淺村榮斗單場4打數敲出3安打，包辦7分打點。
火腿投手被徹底打爆，合計被敲19支安打、投出10次保送，六位出賽投手只有村田透投1局沒有失分，先發投手加藤貴之投4局失4分，接手的玉井大翔只投0.2局狂失6分，鈴木健矢後援1局失5分，根本在比慘烈。
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