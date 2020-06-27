中職／獅隊想多贏幾場 費爾本牛棚待命

統一獅隊至今天賽前的戰績是20勝28敗，僅以些微勝差領先富邦悍將隊，避免墊底，上半季要競爭王座難度很高，剩下12場比賽，獅隊總教練林岳平仍不打算太早鬆懈，給球員一個目標：「多贏幾場比賽。」

獅隊目前與領先集團樂天桃猿隊、中信兄弟隊的勝差都是8場，剩下12場比賽要拉近差距幾乎是不可能的任務，不過林岳平說：「還是有跟球員說，最後要多贏幾場，去銜接到下半季，考量到全年勝率，不要在上半季就被拖垮。」

不過獅隊的對手也不會鬆懈，周末與猿隊的三連戰，前兩場對上洋投霸能、威拉諾，明天則是本土王牌王溢正，三關都不好過，林岳平表示：「畢竟他們正在火熱的競爭當中，對我們輸不得，這很正常，輪值的時間點也剛好是這幾名投手。」

獅隊在三連戰第一場已先吞敗，接下來兩戰也有準備，預計7月1日離隊返美的費爾本，這兩場比賽將在牛棚待命。