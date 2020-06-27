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日職／生涯首扛先發一壘 陽岱鋼4打數敲1安打
昨天剛敲出本季首轟，效力讀賣巨人隊的台灣球員陽岱鋼今天繼續卡位先發，且是生涯首度擔任先發一壘手，單場4打數敲出1支安打，打擊率4成21，另各靠保送和失誤上壘一次。
陽岱鋼昨天演出「猛打賞」，本季首轟也出爐，今天出戰養樂多隊繼續排進先發打線，擔任第六棒；生涯拿過四座外野金手套的陽岱鋼，今年為了爭取出賽機會，春訓加練一壘，今天也扛下先發一壘手任務。
面對養樂多先發投手小川泰弘，陽岱鋼在第二打席敲出今天的唯一安打，第三打席在第六局選到保送上壘，洋砲帕拉（Gerardo Parra）隨後補上全壘打送回分數。
陽岱鋼 センターへポテンヒット pic.twitter.com/omrKl5LKmT— だいっち (@d96_G0618) June 27, 2020
巨人在第六局進帳4分，一度逆轉戰局，但牛棚壓不住，養樂多在六局下狂掃6支安打、灌進7分，包括村上宗隆和山田哲人都開砲，養樂多重新討回9：4領先。
巨人在九局上的最後反撲追回2分，但陽岱鋼沒幫上忙，在一、二壘有人時吞下三振，成為該局的第二個出局數，巨人終場以6：9吞敗。
#巨人🆚#ヤクルト（#神宮球場）— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) June 27, 2020
巨 0-2 ヤ（五回）
先発の #田口麗斗 投手は、苦しい初回の立ち上がりとなったが、粘り強くヤクルト打線に立ち向かい、五回2失点の力投‼️🔥#withfans #ジャイアンツ #giants #プロ野球 #巨人戦 pic.twitter.com/TlsR5zGlmI
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