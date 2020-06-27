中職／6月二軍打擊率破4成 高國慶回一軍

相隔近一個月，統一獅隊高國慶今天重新被登錄回一軍，也立刻擔任先發一壘手、第七棒，總教練林岳平表示：「他是有經驗的球員，能夠給予球隊安定感。」

獅隊從周四開始的四連戰，前兩戰因郭阜林遭聯盟禁賽，名單少一人，今天禁賽結束後，也就有一個位置可調度，總教練林岳平表示：「目前牛棚還可以應付，就想找一名野手。」

獅隊目前吳桀睿的腳傷還未完全復原，需要人手減輕一壘負擔，因此選擇高國慶回到一軍，雖然距離上次一軍出賽已久，但林岳平不認為需要擔心國慶這樣的老經驗球員，「只要給他出賽，落差不會太大。」

高國慶上次一軍出賽是5月31日，在6月2日降下二軍，這段期間二軍出賽11場，41打數敲出17支安打，打擊率高達4成15，手感維持得不錯，近期也在一軍隨隊備戰，高國慶說：「算及格吧，重點還是要對洋投才比較準。」

高國慶雖是目前陣中最年長球員，但他認為不需要特別去帶領球隊，「任何人都可以跳出來當英雄，一支球隊要每個人都是領袖。」國慶也舉對手樂天桃猿隊為例，林泓育、陳俊秀跟林立都能用表現帶動球隊，「自己有表現才能影響球隊。」