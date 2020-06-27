中職／兄弟洋投輪值先後搶勝 米蘭達5連敗最掙扎

中信兄弟隊洋投德保拉、萊福力接連搶勝，兩人本周皆有勝投進帳，同樣保持5連勝的高峰，唯獨米蘭達投得掙扎，目前還是5連敗。

兄弟戰績緊咬樂天桃猿隊，德保拉、萊福力貢獻度很大；德保拉開季雖吞5連敗，但回神過後連勝不已，萊福力更是未嘗敗績，登板先發球隊就會贏球。

米蘭達具有大聯盟資歷，開季表現也沒讓人失望，前5場先發、拿到3勝、飆出36次奪三振，防禦率只有1.97，兄弟球迷一度以為他會被韓職挖走。

但米蘭達在5月15日對統一獅隊先發投7局、失兩分承擔敗投，至今一勝難求，近6場先發、吞5敗，防禦率也升到4.48。

米蘭達明天再對富邦悍將隊先發，力求中止連敗。他本季對悍將隊先發3場、戰績1勝2敗，近兩次對戰都輸球，5月24日投5局、失6分（4分責失）。