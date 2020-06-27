日職／巨人陽岱鋼首扛先發一壘 火腿王柏融再回板凳

巨人對養樂多攻字數據

●一局上，巨人隊先攻，陽岱鋼在兩出局滿壘時上場，可惜擊出二壘方向內野滾地出局，巨人未能得分，兩隊維持0:0。陽岱鋼打擊率降至4成38 。

【賽前報導】

昨天才剛敲出本季首轟，效力讀賣巨人隊的台灣球員陽岱鋼今天繼續卡位先發，且將是生涯首度擔任先發一壘手。

陽岱鋼本季打擊手感不俗，昨天演出「猛打賞」，本季首轟也出爐，今天續戰養樂多也獲先發機會，擔任第六棒、一壘手，生涯拿過四座外野金手套的陽岱鋼，今年為了爭取出賽機會，春訓加練一壘守備，也將在今天透過正式比賽檢驗成果。

巨人先發投手為田口麗斗，前一場出賽為6月20日，面對阪神虎繳出5局失1分好投，拿下勝投，將同場對壘養樂多先發投手小川泰弘。

日本火腿隊的王柏融昨天兩打數繳白卷，打擊率只剩0成67，今天火腿出戰樂天隊，王柏融未排進先發打線，只能在板凳待命。