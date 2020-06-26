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中職／悍將隊內外夾擊 輸給兄弟持續墊底
富邦悍將隊內外夾擊，胡金龍因發言不當被降二軍，今晚又以1：3輸給中信兄弟隊，吞下2連敗，戰績18勝25敗、持續在4隊墊底。
兄弟在首局下靠王威晨安打、陳文杰保送及周思齊、詹子賢安打拿兩分，2局下黃鈞聲二壘打，江坤宇觸擊造成悍將隊守備失誤，兄弟再拿1分。
兄弟先發洋投萊福力成為球隊勝利保證，本季先發6場比賽，兄弟沒有輸過，今晚僅在首局上被高孝儀擊出陽春砲失分。
萊福力今晚投6局、被擊出8支安打、失1分，拿到5連勝，本季還沒吞過敗投，也是本季第5位5勝投手。
萊福力19日對猿隊先發，投8局、被敲5支安打、失3分皆為責失，雖無關勝敗，最後兄弟仍以7：4獲勝，儼然是球隊吉祥物。
悍將隊先發投手索沙吞敗投，也是他本季對戰兄弟首敗。
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