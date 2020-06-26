快訊

陸籍女來台吃涼麵遭狠甩巴掌 氣噗噗與對方互毆

中職／和弟弟陽岱鋼同日開轟 陽耀勳：很好啊

聯合報 / 記者婁靖平／桃園即時報導
陽耀勳首局首打席開轟。記者季相儒／攝影
陽耀勳首局首打席開轟。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊陽耀勳今晚首打席便開轟，和效力日職巨人隊的弟弟陽岱鋼隔空呼應，他說：「很好啊，這是可遇不可求的事。」

陽耀勳擔任猿隊開路先鋒，首局下一上場便轟出全壘打，是個人第6次首局首打席全壘打演出。

獅隊先發投手施子謙遭突襲，陽耀勳說：「其實不知道是什麼球，分不大清楚，之後進去看，才知道是指叉球。」

陽耀勳每天在手臂「白貼」上寫句子，一開始沒有特別意義，「測試自己的中文能力」，沒想到效果不錯，紅到連球團都已經幫他出商品，預售近千件。

陽耀勳今天在雙手寫著「勇敢、謙遜」，他說：「因為不能太驕傲。」

弟弟陽岱鋼今天也擊出本季首轟，兄弟同日開轟，他說：「之前就有過，很高興兩人都可以打全壘打。」

陽耀勳 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

日職／陽岱鋼揮棒感覺很好 本季首轟出爐

日職／陽岱鋼、王柏融重回先發 力拚好表現

日職／陽岱鋼代打敲安 王柏融坐滿板凳

相關新聞

日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

台灣球員陽岱鋼、王柏融今晚都回到先發打線，陽岱鋼本季首轟出爐、單場敲3安，王柏融兩打數無安、被三振1次，打擊率持續下探到...

日職／陽岱鋼揮棒感覺很好 本季首轟出爐

效力巨人隊的台灣球員陽岱鋼，今晚重回先發陣容，2局首打席擊出陽春砲，也是個人本季首轟。

中職／換總留言影響球隊 富邦胡金龍下二軍並將懲處

中職富邦悍將隊胡金龍的Line帳號出現「打爆富邦換總A」的留言，引發風波，今被球團下放二軍，悍將球團也發表聲明，認為該事件已造成公司傷害，未來將進行內部懲處。 中職／胡金龍要校友打爆富邦換總A？

中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

富邦悍將隊近兩天陣容大調動，主將胡金龍因捲入社群帳號發言疑雲，今天被下放二軍，昨天則有林哲瑄、林羿豪、王尉永被下放，空出...

日職／陽岱鋼、王柏融重回先發 力拚好表現

日職巨人隊今天出戰養樂多隊，連兩場未沒先發的台灣球員陽岱鋼，今天擔任先發第5棒、守左外野，而效力火腿隊的王柏融，今天也排...

中職／江辰晏挨5轟歷史留名 餅總覺得是好事

統一獅隊投手江辰晏昨天被中信兄弟隊單場擊出5支全壘打，改寫中職單場被敲最多轟紀錄，獅隊代總教練林岳平覺得不見得是壞事，「...

中職／悍將隊內外夾擊 輸給兄弟持續墊底

富邦悍將隊內外夾擊，胡金龍因發言不當被降二軍，今晚又以1：3輸給中信兄弟隊，吞下2連敗，戰績18勝25敗、持續在4隊墊底...

中職／和弟弟陽岱鋼同日開轟 陽耀勳：很好啊

樂天桃猿隊陽耀勳今晚首打席便開轟，和效力日職巨人隊的弟弟陽岱鋼隔空呼應，他說：「很好啊，這是可遇不可求的事。」

中職／猿隊近5戰拿4勝 依然暫居排頭

樂天桃猿、統一獅隊投手霸能、施子謙，今天挑戰第6勝皆無功而返；猿隊在8局下攻回超前分，終場以8：6獲勝，近5戰拿4勝，依...

中職／獅隊洋投陣容翻新 洛奇離台、費爾本自請離隊

統一獅隊外援戰力要「翻新」，洛奇已在今天離開台灣，「蝴蝶球」投手費爾本自請離隊，預定6月底回家鄉，獅隊除了已找加拿大籍右...

中職／隊友火力相挺 兄弟德保拉5連敗後5連勝

中信兄弟隊昨晚對戰統一獅隊火力大放送，首局下就敲出平隊史紀錄的單局三轟，終場並以十三比六、拿到對戰七連勝，和排頭樂天桃猿...

中職／兄弟單局3轟平隊史紀錄 追上桃猿隊無勝差

中信兄弟隊今晚對戰統一獅隊火力大放送，首局下敲出平隊史紀錄的單局3轟，終場以13：6獲勝，拿到對戰7連勝，和排頭樂天桃猿...

熱門新聞

頂38高溫跑「煉獄馬拉松」 她失蹤11小時中暑身亡

中職／換總留言影響球隊 富邦胡金龍下二軍並將懲處

NBA／飛翔22季 卡特正式宣布退役

中職／獅隊洋投陣容翻新 洛奇離台、費爾本自請離隊

中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

NBA／稱卡特良師益友 林書豪：還欠他林來瘋使用費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。