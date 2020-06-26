中職／和弟弟陽岱鋼同日開轟 陽耀勳：很好啊
樂天桃猿隊陽耀勳今晚首打席便開轟，和效力日職巨人隊的弟弟陽岱鋼隔空呼應，他說：「很好啊，這是可遇不可求的事。」
陽耀勳擔任猿隊開路先鋒，首局下一上場便轟出全壘打，是個人第6次首局首打席全壘打演出。
獅隊先發投手施子謙遭突襲，陽耀勳說：「其實不知道是什麼球，分不大清楚，之後進去看，才知道是指叉球。」
陽耀勳每天在手臂「白貼」上寫句子，一開始沒有特別意義，「測試自己的中文能力」，沒想到效果不錯，紅到連球團都已經幫他出商品，預售近千件。
陽耀勳今天在雙手寫著「勇敢、謙遜」，他說：「因為不能太驕傲。」
弟弟陽岱鋼今天也擊出本季首轟，兄弟同日開轟，他說：「之前就有過，很高興兩人都可以打全壘打。」
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