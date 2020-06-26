日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

台灣球員陽岱鋼、王柏融今晚都回到先發打線，陽岱鋼本季首轟出爐、單場敲3安，王柏融兩打數無安、被三振1次，打擊率持續下探到0.067。

效力巨人隊的陽岱鋼，今晚對養樂多隊之戰先發守左外野、打第5棒，2局上面對養樂多隊先發投手石川雅規投出的第一球，擊出右外野全壘打。

這球是滑球，剛好被陽岱鋼逮到，他說：「揮棒感覺很好，可以敲出全壘打很開心。」

6局上，陽岱鋼敲安，8局上再擊出安打，串連巨人單局兩分攻勢，打擊率升到4成67。

巨人在9局上靠重信慎之介兩分砲超前比數，終場以6：5獲勝。

而效力火腿隊的王柏融，今晚對樂天隊之戰擔任先發左外野手、打第6棒，首打席被保送，4局擊出游擊飛球出局，7局遭三振出局；火腿此戰以1：7輸球。

王柏融本季5場出賽都吞下三振，目前累積7K，15個打數、僅在21日對西武隊敲出1安，已連續7打數無安，打擊表現不見起色。

而在西武隊一軍名單的吳念庭，今天在二軍出賽，擔任先發游擊手，並在6局下敲出本季個人二軍首轟。

今晚西武出戰軟銀隊，吳念庭在9局上出場代守備（一壘），沒有打擊機會，西武7：4獲勝。