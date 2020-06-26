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中職／猿隊近5戰拿4勝 依然暫居排頭
樂天桃猿、統一獅隊投手霸能、施子謙，今天挑戰第6勝皆無功而返；猿隊在8局下攻回超前分，終場以8：6獲勝，近5戰拿4勝，依然暫居排排頭。
今晚賽前，施子謙對猿隊先發3場全勝，而霸能對戰獅隊也沒輸（1勝）；此戰兩位5勝投手皆投完6局退場，無關勝敗。
霸能首局上被蘇智傑、林安可連敲二壘打，加上隊友失誤掉兩分，4局在因保送潘武雄、林祖傑、陳重羽、蘇智傑安打失3分。
霸能投完6局退場時，球隊仍領先1分，但接替投球的黃子鵬被陳鏞基轟出陽春砲，兩隊6：6平手。
施子謙被陽耀勳敲陽春砲、林泓育轟兩分砲，失6分皆為責失。
8局下，陳俊秀、朱育賢敲安，郭嚴文犧牲觸擊形成內野安打，並造成獅隊守備失誤，猿隊跑回超前兩分。
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