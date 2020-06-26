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中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

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中職／再向球團及洪總道歉 胡金龍下二軍：責無旁貸

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
胡金龍。 報系資料照
胡金龍。 報系資料照

富邦悍將隊近兩天陣容大調動，主將胡金龍因捲入社群帳號發言疑雲，今天被下放二軍，昨天則有林哲瑄林羿豪、王尉永被下放，空出的四名缺額，拉上倪福德、賴鴻誠、石翔宇、王詩聰補充戰力。

昨天有網友爆料，胡金龍的帳號在南英商工聊天群組中「喊話」，希望校友們加油，「打爆富邦換總A」，球團及經紀公司發表聲明澄清，該訊息雖為胡金龍本人帳號，但實為胡金龍弟弟使用其手機所發。

胡金龍當天已向總教練洪一中致歉，今天再度向球團及洪總道歉，自認「責無旁貸」，然而此事件已成為外界討論焦點。

悍將球團今天將胡金龍下放二軍，並發表聲明表示，該發言雖非胡金龍本人之留言，惟其帳號之不當發言已對公司造成傷害，今日胡金龍先降至二軍，另將依隊規進行內部懲處。

至於林哲瑄、林羿豪、王尉永三人，則是因近期成績不理想，而至二軍調整，目前戰績墊底的悍將隊，拉上四人測試能否扛起一軍戰力，為下半季預作準備。

胡金龍 林羿豪 林哲瑄

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