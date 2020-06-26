中職／江辰晏挨5轟歷史留名 餅總覺得是好事

統一獅隊投手江辰晏昨天被中信兄弟隊單場擊出5支全壘打，改寫中職單場被敲最多轟紀錄，獅隊代總教練林岳平覺得不見得是壞事，「至少表示你曾經走過那段路」。

江辰晏最近狀況不理想，球路都有偏高趨勢，以往他也會有一波穩定的表現，接著2、3場不穩定，然後就要花時間去調整。

林岳平說：「這就是他必須去突破的問題，不是投不好，只是在搶勝負球的時候，球路都偏高，尤其遇到兄弟、桃猿隊在爭冠時刻，他們都會積極攻擊，對方狀況準備得非常好。」

昨晚單場被敲5轟，林岳平認為這不是不好的現象，「破紀錄很好啊，選手本來就是要破紀錄，不管是好還是壞的紀錄，都是紀錄」。

林岳平認為，球場的任何紀錄，都是選手在比賽中產生出來的，「不好紀錄就保留下來、想辦法去改善，好紀錄則要一直去突破、延續，讓他人創造更好的紀錄」。