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中職／換總留言風波 富邦胡金龍下二軍並將懲處

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中職／換總留言影響球隊 富邦胡金龍下二軍並將懲處

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將胡金龍。報系資料照
富邦悍將胡金龍。報系資料照

中職富邦悍將胡金龍的Line帳號出現「打爆富邦換總A」的留言，引發風波，今被球團下放二軍，悍將球團也發表聲明，認為該事件已造成公司傷害，未來將進行內部懲處。

中職／胡金龍要校友打爆富邦換總A？陳献榮解釋：誤會一場

中職／經紀公司代發胡金龍聲明 已向洪總說明並致歉

富邦悍將聲明稿如下:

有關胡金龍帳號於社群軟體不當發言事件，富邦悍將重申球隊立場如下

1.該發言雖非胡金龍本人之留言，惟其帳號之不當發言已對公司造成傷害，今日胡金龍先降至二軍，另球團將依隊規進行內部懲處。

2.所有球員應全力配合教練團帶領，在球場奮力拼戰求勝，以正面積極之態度，發揮團隊精神，迎戰每一場比賽。

3.因此事件造成之紛擾，富邦悍將在此特別向關心悍將的球迷朋友們致歉。球團也會繼續努力成長，在各方面更加精進，也感謝球迷們一路上的陪伴和支持。

除下放胡金龍，富邦悍將還升上石翔宇、賴鴻誠、王詩聰、倪福德。

富邦悍將 胡金龍 中職

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