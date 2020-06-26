我是MVP／德保拉開低走高 5連勝助兄弟緊咬猿隊

比賽時間：6/25 星期四（編號第104場）

對戰組合：統一獅vs.中信兄弟

MVP :中信兄弟 德保拉

單場成績：先發投六點一局、失三分、兩分責失、11K、第五勝

中信兄弟隊洋投德保拉「開低走高」，開季5連敗後拿5連勝，昨晚對統一獅隊投出優質先發，且飆出11次三振，兄弟在他的率領下，再和樂天桃猿隊無勝差。

德保拉開季連5場先發吞敗，表現不理想，甚至還有單場失8分的悲慘紀錄，他覺得這5敗很重要，「有機會跟教練團、投手教練討論，如何讓自己有辦法拿勝投」。

5月16日，德保拉對戰獅隊拿到個人首勝後，一路贏到現在，他說：「感謝上天，讓我有機會在台灣打球。」

德保拉昨晚對獅隊投出11次三振，5、6局連續投出6次三振，締造隊史單場最佳紀錄，個人目前累積奪三振70次，超越猿隊卡本特（66K），僅落後隊友米蘭達的72K。

昨天這場勝投，也是德保拉本季第5勝，追上樂天桃猿隊霸能、王溢正及獅隊施子謙，在勝投排行榜並列排頭。

德保拉愈來愈融入台灣，「剛來的時候，不習慣飲食、天氣又熱，但經過時間適應後，已經好了一點，很感謝球團的加油和鼓勵」。

昨晚賽後MVP頒獎典禮，德保拉特地用國語說：「謝謝大家。」