中職／兄弟單局3轟平隊史紀錄 追上桃猿隊無勝差

中信兄弟隊今晚對戰統一獅隊火力大放送，首局下敲出平隊史紀錄的單局3轟，終場以13：6獲勝，拿到對戰7連勝，和排頭樂天桃猿隊再度沒有勝差。

首局下，王威晨首打席全壘打，之後張志豪、蘇緯達各敲兩分砲，首局就打下5分大局；這是兄弟隊史第6次單局擊出3支全壘打。

3局下，首位上場打擊的張志豪，再度擊出陽春砲，連續兩打席開轟，同時是生涯第4次連續兩打席全壘打（第6場複數全壘打）。

兄弟砲火隆隆，4局下詹子賢接手開轟，一棒送回3分、大幅拉開差距；獅隊先發投手江辰晏單場被擊出5支全壘打，改寫聯盟紀錄。

江辰晏投完4局、失9分退場，5局下換傅于剛接替投球，兄弟再靠江坤宇二壘打、吳東融保送及周思齊二壘打、張志豪安打搶回3分；張志豪此戰4打數4安打、4分打點、跑回3分。

兄弟先發洋投德保拉，今晚投6.1局、111球、失3分，在開季5連敗後連拿5勝，追上勝投排行榜排頭的樂天桃猿隊霸能、王溢正及獅隊施子謙。

5月16日德保拉對獅隊投7局、僅失1分，投出12次三振，繳出來台代表作；今晚再對獅隊投出11次三振，5、6局連續投出6次三振，是隊史單場最佳紀錄。

德保拉目前累積奪三振70次，超越猿隊卡本特（66K），僅落後隊友米蘭達的72K。

20日兄弟在洲際球場迎戰樂天桃猿隊，有6118名球迷進場，寫下本季最多觀眾人數紀錄，今晚則有6605人觀戰，再創新高。