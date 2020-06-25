日職／巨人隊將讓球迷進場觀賽 一場最多5千人

中央社 / 東京25日專電
日職讀賣巨人隊將開放球迷進場。 路透
日職讀賣巨人隊將開放球迷進場。 路透

日本「讀賣新聞」報導，職棒讀賣巨人隊球團今天宣布，7月10至12日對養樂多隊的比賽將販售門票，每場比賽觀眾最多不超過5000人。一般人士7月5日可開始預約購票。

為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，日本職棒在延期3個月後終於在6月19日開幕，但採閉門（無觀眾）方式比賽。日本政府已鬆綁防疫自肅（自我克制）的請求，日職12球團已確定，若無特殊情況，7月10日起將開放觀眾進場觀賞球賽。

球迷俱樂部的會員本月29日可開始預約門票；一般人士的購票從7月5日開始。

為了防疫，如果一週內發燒超過攝氏37.5度或沒戴口罩者，不得進球場觀賞球賽。民眾進場時，須先檢測體溫，並登記姓名、聯絡方式、座位號碼等，資料填畢後投入進場閘門旁專用箱內。

此外，觀眾被要求坐在指定的席位，觀眾席設置間隔。球場不販售酒類商品，也不准球迷帶酒類商品進場。

讀賣巨人 養樂多

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