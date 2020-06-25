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日職／陽岱鋼代打敲安 王柏融坐滿板凳
日職今晚比賽，巨人隊陽岱鋼、火腿隊王柏融兩名台灣球員皆未先發，陽岱鋼在9局下把握代打機會，擊出安打，打擊率升到3成64。
巨人今天出戰廣島隊，9局上打完，兩隊仍以5：5平手，9局下陽岱鋼代打，擊出左外野安打，隨後退場，由増田大輝代跑。
今天之前，陽岱鋼有3場出賽紀錄，10個打數擊出3支安打、1支二壘打，貢獻兩分打點，但也吞下3次三振。
火腿今天對戰樂天隊，終場以8：5獲勝，王柏融再度坐滿板凳，沒有出賽。
代打陽岱鋼 レフト前ヒット！ pic.twitter.com/EBgkeGSVvU— だいっち (@d96_G0618) June 25, 2020
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