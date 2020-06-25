日職／宋家豪對火腿隊中繼失分 王柏融未先發無緣對決

效力日職樂天隊的台灣投手宋家豪，今天對火腿隊之戰登板中繼，沒能止住球隊失血危機，投1.1局、失兩分，而王柏融此戰未先發，兩位台灣球員無緣場上對決。

宋家豪在5局上、兩人出局、二、三壘有跑者戰況，出場接替先發投手塩見貴洋，但面對首名打者大田泰示，就被擊出安打失兩分，但算在塩見貴洋身上。

6局上宋家豪續投，1人出局後接連被渡邉諒、横尾俊建擊出安打，之後雖對清水優心投出三振，但再被野村佑希敲二壘打失兩分。

此戰宋家豪投1.1局，面對8名打者、投33球、被擊出4支安打，最快球速146公里；6局打完，樂天暫時以1：7落後，他的防禦率從0升到7.71。

宋家豪今年沒被放進開季名單，20日才升上一軍，當天對歐力士隊之戰、6局平手時登板中繼，投1局、無失分，最快球速150公里；樂天在延長賽10局以2：1獲勝，宋家豪進帳本季首次中繼成功。